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إرتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-01-24T07:33:24+0000
إرتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد وإنخفاضها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد بشكل طفيف، فيما انخفضت في اقليم كوردستان ، اليوم الاحد 24 كانون الثاني 2021.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145650 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت بورصة الحارثية ايضا 145650 ديناراً.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد خلال افتتاحها صباح امس السبت 145550 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا طفيفا حيث بلغ سعر البيع 145800 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145500 دينار لكل مائة دولار امريكي.

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