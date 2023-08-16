إرتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي بشكل طفيف مقابل الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، في اسواق بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 153000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت اسعار البيع صباح امس الاثنين 152950 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 152000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت استقرارا حيث بلغ سعر البيع 153000 دينار، وسعر الشراء 152900 دينار مقابل 100 دولار.