إرتفاع طفيف بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 146900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الأسعار صباح يوم الخميس الماضي 146850 دينارا.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 146000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار ارتفاعا طفيفا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147100 دينار، وسعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.