إرتفاع صادرات العراق النفطية لأميركا

شفق نيوز/ اعلنت ادارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم السبت، ان صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة ارتفعت الى 115 ألف برميل يومياً خلال الاسبوع الماضي.

وقالت الادارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان متوسط الاستيرادات الاميركية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول بلغت 4.616 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار 925 الف برميل باليوم عن الاسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.541 ملايين برميل يوميا.

وبينت ان اميركا استوردت النفط الخام من العراق خلال الاسبوع الماضي بمعدل 115 الف برميل باليوم، مرتفعا بمقدار 18 الف برميل عن الاسبوع الذي سبقة والبالغ 97 الف برميل.

واشارت الادارة الى ان اكثر الايرادات النفطية لاميركا خلال الاسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3.115 ملايين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 463 الف برميل يوميا، ثم البرازيل بمعدل 270 الف برميل يوميا، والاكوادور بكمية بلغت 258 الف برميل يوميا، والسعودية بمعدل 206 الف برميل يوميا.

واضافت إدارة المعلومات بأن كمية الاستيرادات الاميركية من النفط الخام من نيجيريا بلغت 116 الف برميل يوميا، ومن كولومبيا 73 الف برميل يوميا.