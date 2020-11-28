إرتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، اليوم السبت 28 تشرين الثاني 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125300 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125350 دينارا مقابل 100 دولار.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم الخميس الماضي 125100 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 125750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 124750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.