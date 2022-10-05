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إرتفاع أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-05T09:51:16+0000
إرتفاع أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار خامي البصرة المتوسط والثقيل العراقي، يوم الاربعاء، بنسبة 2% مع ارتفاع اسعار النفط عالميا.

وارتفع خام البصرة المتوسط المصدر لآسيا 1.61 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.91% ليصل الى 86.06 دولارا للبرميل الواحد.

وارتفع خام البصرة الثقيل المصدر لآسيا 1.61 دولار وبنسبة تغيير بلغت 2 % ليصل الى 82.16 دولارا.

وارتفعت أيضا خامات منظمة أوبك، حيث سجل خام العربي السعودي 91.89 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 2.08 دولار، وسجل مزيج مربان الإماراتي 91.17 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ 0.59 دولار للبرميل.

وشهدت اسعار النفط العالمية ارتفاعا بعد انخفاضها بشكل طفيف صباح هذا اليوم مع ترقب ما يقرره اجتماع منظمة اوبك+ من تخفيضات لإنتاج النفط بعد انخفاض الاسعار.

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