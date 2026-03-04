رتفاع أسعار النفط 1% مع تعطل إمدادات الشرق الأوسط

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1%، يوم الأربعاء، مع تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فيما تباطأت وتيرة المكاسب مقارنة بالجلسات السابقة بعد حديث الرئيس الأمريكي عن احتمال مرافقة السفن عبر مضيق هرمز.

وصعد خام برنت 1.17 دولار، أي بنسبة 1.4%، ليبلغ 82.57 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ 04:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى إغلاق له منذ يناير 2025 في الجلسة السابقة.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنتاً، أو 1%، إلى 75.28 دولاراً للبرميل، بعدما استقر عند أعلى مستوى له منذ يونيو. وحقق الخامان مكاسب تقارب 5% خلال الجلستين الأخيرتين.

وجاءت الارتفاعات مع تنفيذ القوات الأمريكية والإسرائيلية غارات على أهداف داخل إيران، وردّ طهران باستهداف بنى تحتية للطاقة في منطقة تمثل نحو ثلث الإنتاج النفطي العالمي.

في السياق ذاته، خفّض العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط، إنتاجه بنحو 1.5 مليون برميل يومياً، أي ما يقارب نصف إنتاجه، بسبب محدودية سعة التخزين وغياب منفذ للتصدير، وفق مسؤولين. وأشاروا إلى أن البلاد قد تضطر إلى إيقاف إنتاجها البالغ نحو 3 ملايين برميل يومياً خلال أيام إذا لم تُستأنف الصادرات.

كما استهدفت إيران ناقلات نفط في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً، فيما لا يزال المرور عبره مغلقاً فعلياً.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن البحرية الأمريكية قد تبدأ بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر، مشيراً إلى توجيهه مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية لتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات مالية للتجارة البحرية في الخليج.

في المقابل، بدأت دول وشركات البحث عن بدائل للإمدادات، حيث أعلنت الهند وإندونيسيا دراسة مصادر طاقة أخرى، بينما أغلقت بعض المصافي الصينية أو عجّلت خطط الصيانة.

وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 5.6 ملايين برميل الأسبوع الماضي، بحسب بيانات أولية صادرة عن معهد البترول الأمريكي، متجاوزة توقعات بزيادة قدرها 2.3 مليون برميل، على أن تصدر البيانات الرسمية لاحقاً اليوم.