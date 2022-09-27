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إرتفاع أسعار النفط وسط سعي أوبك لتلافي الانهيار وضعف الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2022-09-27T04:49:22+0000
إرتفاع أسعار النفط وسط سعي أوبك لتلافي الانهيار وضعف الدولار

شفق نيوز/ ارتفع النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الثلاثاء، إذ خففت المؤشرات على سعي تحالف أوبك + لتفادي انهيار الأسعار، إلى جانب تراجع طفيف في الدولار الأمريكي .

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتًا ، أو 0.63٪ ، إلى 84.59 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:20 بتوقيت جرينتش ، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتًا إلى 77.17 دولارًا للبرميل، وانخفض كلا الخامين القياسيين بنحو دولارين للبرميل يوم الاثنين ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قوة الدولار الأمريكي.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار يوم الاثنين إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا ، المعروفة باسم أوبك + ، يراقبون وضع أسعار النفط ، راغبين في الحفاظ على التوازن في الأسواق، مضيفا "لا نريد زيادة حادة في أسعار النفط أو انهيارا".

ساعدت تعليقات عبد الجبار في دعم النفط ، الذي استقر عند أدنى مستوى في تسعة أشهر، إلى حد كبير بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي.

وعززت أوبك + الإنتاج هذا العام بعد تخفيضات قياسية في عام 2020 بسبب تدمير الطلب الناجم عن جائحة COVID-19. لكن في الأشهر الأخيرة ، الا انها فشلت المنظمة في تلبية الزيادات المخطط لها في الإنتاج.

ساعد تخفيف الدولار الأمريكي، الذي يتداول عكسيا مع النفط ، على دعم الأسعار، بعد ان وصل في وقت سابق يوم الاثنين إلى أقوى مستوى له منذ مايو 2002.

كما أدى عدم اليقين بشأن اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية ، إلى جانب تشديد السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم التي تهدد بحدوث تباطؤ اقتصادي ، إلى منع الأسعار من الارتفاع.

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