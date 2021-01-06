إرتفاع أسعار النفط وبرنت يلامس 54 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ فبراير شباط بعد أن وافقت السعودية على إجراء تخفيضات أكبر في الإنتاج أكثر مما كان متوقعا خلال اجتماع مع منتجين متحالفين ، في حين أظهرت بيانات صناعية تراجع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

وارتفع خام برنت 0.29 بالمئة إلى 53.88 دولارا للبرميل ، وهو أعلى مستوى منذ 26 شباط 2020. في الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش وزاد 4.9 بالمئة يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة في الولايات المتحدة غرب تكساس الوسيط (WTI) 13 سنتًا ، أو 0.11٪ ، إلى 50.06 دولارًا للبرميل. وأغلق العقد مرتفعا 4.6 بالمئة وهو أعلى مستوى منذ 24 فبراير 2020.

واتفقت المملكة العربية السعودية ، أكبر مصدر للنفط في العالم ، يوم الثلاثاء على إجراء تخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميًا في شباط واذار ، بعد اجتماع مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وغيرها. كبار المنتجين الذين يشكلون المجموعة المعروفة باسم أوبك +.

وأُدرجت التخفيضات التي وافقت عليها السعودية في اتفاق لإقناع المنتجين الآخرين في مجموعة أوبك + بالإبقاء على الإنتاج ثابتًا.

ومع انتشار عدوى فيروس كورونا بسرعة في أجزاء كثيرة من العالم ، يحاول المنتجون دعم الأسعار حيث يتأثر الطلب من عمليات الإغلاق الجديدة التي يتم فرضها.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي ، في وقت متأخر يوم الثلاثاء ، انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في أول كانون الثاني إلى 491.3 مليون برميل.