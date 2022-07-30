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  إرتفاع أسعار الذهب في أسواق بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-30T09:32:07+0000
  إرتفاع أسعار الذهب في أسواق بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 363 الف دينار، وسعر شراء 359 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الخميس 358 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعاً أيضاً عند 323 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 319 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و 375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و335 الف دينار.

 

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