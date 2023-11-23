إرتفاع أسعار الذهب في بغداد و أربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (23 تشرين الثاني 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي443 الف دينار، وسعر الشراء 439 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 413 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 409 آلاف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 445 الف دينار و455 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 415 الفاً و 425 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 510 آلاف دينار ، وسجل عيار 21 بيع 470 الف دينار ،وسجل عيار 21 بيع 450 الف دينار، وعيار 18 بيع 390 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.