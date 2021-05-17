أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين (17 ايار 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، ارتفعت اسعار الذهب ليسجل وبلغ سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 385 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 375 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 355 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 345 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 385 الفاً و 390 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و 365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).