سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-17T07:52:58+0000
أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين (17 ايار 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، ارتفعت اسعار الذهب ليسجل وبلغ سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 385 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 375 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 355 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 345 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 385 الفاً و 390 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و 365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).

related

ارتفاع بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

Date: 2021-04-04 07:57:52
ارتفاع بأسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

Date: 2021-04-18 07:39:30
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

Date: 2021-03-28 08:13:19
أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاحد

تعرّف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاثنين

Date: 2021-03-29 07:41:58
تعرّف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاثنين

تعرّف على اسعار الذهب في الأسواق العراقية ليوم الاثنين

Date: 2021-02-15 08:33:16
تعرّف على اسعار الذهب في الأسواق العراقية ليوم الاثنين

العراق يجري مشاورات مع شركة فرنسية لإستثمار الغاز في بغداد والبصرة

Date: 2020-10-24 05:38:08
العراق يجري مشاورات مع شركة فرنسية لإستثمار الغاز في بغداد والبصرة

الأردن تفاوض العراق لزيادة واردات الخام

Date: 2019-09-07 10:44:32
الأردن تفاوض العراق لزيادة واردات الخام

ارتفاع مؤشر التضخم الشهري والسنوي في العراق

Date: 2021-03-25 08:04:05
ارتفاع مؤشر التضخم الشهري والسنوي في العراق