أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاحد (23 ايار 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، ارتفعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 387 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 382 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 357 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 352 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 390 الفاً و 395 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 360 الفاً و 365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).