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أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-06T08:21:00+0000
أرتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الخميس (6 ايار 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، ارتفعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 365 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 363 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 335 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 330 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 365 الفاً و 370 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و 345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد (خمسة غرامات).

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