سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إرتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-06T08:16:41+0000
إرتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، اليوم السبت ( 6 شباط 2020).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145600 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

في حين سجلت بورصه الكفاح المركزية قي بغداد خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي  145200 دينارعراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

related

استقرار سعر صرف الدولار في بغداد وكوردستان لليوم الثاني على التوالي

Date: 2020-11-15 07:24:58
استقرار سعر صرف الدولار في بغداد وكوردستان لليوم الثاني على التوالي

استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2020-12-27 07:24:06
استقرار أسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الدينار العراقي ويلامس السعر الرسمي

Date: 2020-12-31 07:12:12
الدولار يواصل ارتفاعه مقابل الدينار العراقي ويلامس السعر الرسمي

انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

Date: 2020-08-05 07:58:13
انخفاض طفيف بأسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-01-17 07:24:49
ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار في بغداد وكوردستان

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Date: 2020-12-13 07:29:00
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Date: 2021-01-21 07:19:34
انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Date: 2021-02-04 06:52:47
إستقرار أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان