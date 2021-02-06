إرتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، اليوم السبت ( 6 شباط 2020).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145600 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

في حين سجلت بورصه الكفاح المركزية قي بغداد خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 145200 دينارعراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.