إرتفاع أسعار الدولار في بغداد واستقرارها بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في أسواق بغداد، فيما استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 152400 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما سجلت الاسعار ليوم امس السبت 152250 ديناراً مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 153500 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 151500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة سجلت استقرار حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار، وسعر الشراء 152400 دينار مقابل 100 دولار.