إرتفاع أسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الدولار في بغداد، اليوم السبت، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 156750 ديناراً مقابل 100 دولار ،فيما سجلت صباح هذا اليوم 156500 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 157750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، فيما بلغ الشراء 155750 ديناراً مقابل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا حيث بلغ سعر البيع 156200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 156000 دينار مقابل 100.