ارتفاع جديد يطرأ على أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في ا‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 594 الف دينار، وسعر الشراء 590 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 564 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 560 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 595 الف دينار و 605 الاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 565 الفا و 575 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 690 الف دينار ،وعيار 22 بيع 630 الف دينار ، وعيار 21 بيع 603 الاف دينار، وعيار 18 بيع 517 الف دينار .