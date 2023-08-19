إرتفاع جديد يطرأ على الدولار أمام الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في أسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي من الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم، سعر صرف بلغ 153800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، فيما كانت اسعار البيع صباح يوم الخميس الماضي 153200 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

اما الاسعار الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، فقد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار، بينما بلغت أسعار الشراء 153000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان البورصة لا تتداول ايام العطل إلا أن بعض محال الصيرفة التي فتحت ابوابها تداولت الدولار على ارتفاع بلغ سعر البيع 154300 دينار، وسعر الشراء 153300 دينار مقابل 100 دولار.