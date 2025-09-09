ارتفاع جديد لأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار ارتفعت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 143350 دينارا عراقيا مقابل100 دولار، فيما سجلت الأسعار أمس الاثنين 142900 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 144250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 142250 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فان الدولار سجل ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 143150 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 143050 دينارا مقابل 100 دولار.