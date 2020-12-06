سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

إرتفاع جديد للدولار أمام الدينار العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-06T07:28:54+0000
إرتفاع جديد للدولار أمام الدينار العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد واقليم كوردستان اليوم الاحد 6 كانون الاول 2020.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 125600 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 125600 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت في بورصة الكفاح المركزية في بغداد ليوم امس السبت 125400 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 126000 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 125000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 125400 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  125200 لكل مائة دولار امريكي.

related

تراجع الدولار أمام الدينار العراقي

Date: 2020-11-07 08:19:54
تراجع الدولار أمام الدينار العراقي

إنخفاض طفيف في اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

Date: 2020-09-27 08:10:22
إنخفاض طفيف في اسعار صرف الدولار في بغداد واستقرارها في كوردستان

إنخفاض باسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

Date: 2020-09-13 07:59:40
إنخفاض باسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

الدولار يعاود الصعود أمام الدينار العراقي

Date: 2020-12-05 07:26:41
الدولار يعاود الصعود أمام الدينار العراقي

إرتفاع طفيف للدولار أمام الدينار العراقي

Date: 2020-11-14 07:42:30
إرتفاع طفيف للدولار أمام الدينار العراقي

إرتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد

Date: 2020-09-12 07:42:52
إرتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد

إرتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

Date: 2020-11-28 07:32:14
إرتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي

لليوم الثاني .. الدولار يسجل إرتفاعاً أمام الدينار العراقي

Date: 2020-11-29 07:19:18
لليوم الثاني .. الدولار يسجل إرتفاعاً أمام الدينار العراقي