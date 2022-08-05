أرتفاع بأسعار ​​الدولار قبل بيانات الوظائف الأمريكية الرئيسية

شفق نيوز/ ارتفع الدولار يوم الجمعة، معوضاً خسائره بعد تراجعه بأعلى وتيرة في أسبوعين مع استمرار قلق المستثمرين قبل بيانات الوظائف الأمريكية ووسط مخاوف متزايدة بشأن الركود.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.15٪ إلى 105.86، بعد انخفاضه 0.68٪ خلال الليل، وهو أكبر انخفاض منذ 19 يوليو.

وينتظر المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية الرئيسي في الولايات المتحدة المقرر إجراؤه في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، والذي سيوفر تلميحات حول كيفية أداء الاقتصاد الأمريكي.

يتوقع الاقتصاديون زيادة قدرها 250 ألف وظيفة لشهر يوليو ، بعد أن تمت إضافة 372 ألف وظيفة في يونيو.

في غضون ذلك ، انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.14٪ إلى 1.21405 دولار أمريكي وهو منخفض بنحو 0.35٪ خلال الأسبوع ، عاكسا المكاسب التي تحققت في الأسبوعين الماضيين.

يوم الخميس ، رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 1.75٪ ، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2008 ، لكنه حذر من ركود طويل الأمد في بريطانيا.

رويترز