إرتفاع أسعار صرف الدولار في بغداد وانخفاضها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم الاربعاء، في البورصة الرئسية في بغداد فيما انخفضت في إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت 145450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحه صباح أمس الثلاثاء 145300 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 145000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا حيث بلغ سعر البيع 145200 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145000 دينار لكل مائة دولار امريكي.