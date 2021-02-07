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إرتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-02-07T07:20:37+0000
إرتفاع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في البورصة الرئيسية في بغداد، وإقليم كوردستان لليوم الثاني على التوالي اليوم الاحد ( 7 شباط 2020)

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

في حين سجلت بورصه الكفاح المركزية قي بغداد خلال افتتاحها صباح امس السبت 145600 دينارعراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 146250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 145250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 145800 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 145500 دينار لكل مائة دولار امريكي.

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