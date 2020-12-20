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إرتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-20T07:26:41+0000
إرتفاع اسعار صرف الدولار في بغداد واستقراره في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد، فيما استقرت الاسعار في إقليم كوردستان اليوم الاثنين 20 كانون الاول 2020  .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت اليوم، 145500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية ببغداد 146000 دينار مقابل 100 دولار.

في حين سجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد مساء يوم امس السبت 140000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

 وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 147000 دينارعراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 144000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار استقرارا حيث تراجع الاقبال عليه في اسواق اربيل وبلغ سعر البيع 143000 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع  141000 لكل مائة دولار امريكي.

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