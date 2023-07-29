أربيل تسجل انخفاضاً بأسعار الدولار

شفق نيوز/ سجلت أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم السبت، انخفاضاً جديداً بأسعار الدولار مقابل الدينار العراقي.

وسجلت أسعار مكاتب الصيرفة 153300 دينار لسعر البيع والشراء.

وهذا السعر منخفضاً عن إغلاق يوم الخميس الذي سجل سعر البيع 154200 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154100 دينار مقابل 100 دولار.

وتغلق البورصة في بغداد أبوابها يوم السبت كإجراء روتيني، كما أن محال الصيرفة مغلقة اليوم وهو اجراء متبع لصبيحة عاشوراء في العاصمة وأغلب المدن العراقية.