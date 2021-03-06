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أربيل تبرم مذكرة تفاهم لتأسيس مصانع ورخص استيراد وتصدير مع بغداد

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-06T12:51:48+0000
أربيل تبرم مذكرة تفاهم لتأسيس مصانع ورخص استيراد وتصدير مع بغداد

شفق نيوز / أبرمت وزارة التجارة في حكومة إقليم كوردستان، مذكرة تفاهم مع نظيرتها الاتحادية، بشأن الحصول على شهادة تأسيس المصانع، ورخص استيراد وتصدير.

وأوضح المتحدث باسم وزارة تجارة الإقليم، فتحي محمد علي، لوكالة شفق نيوز، أن "وفد حكومة كوردستان الذي زار بغداد مؤخرا، أبرم مذكرة تفاهم بشأن شهادة لتأسيس المصانع، وأيضا رخص الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى مسألة تسجيل العلامات التجارية والعمل بشهادة وزارة التجارة الاتحادية في اربيل".

وأضاف محمد علي، أن "الاتفاق مع بغداد، تم أيضا، على تبادل المعلومات حول المجالات التجارية والشركات، فضلا عن بحث استحقاقات فلاحي الإقليم لدى الحكومة الاتحادية".

ولفت إلى وجود "زيارة مرتقبة بعد نحو أسبوعين، لوفد من وزارة التجارة الاتحادية برئاسة وزير التجارة، لأجل تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين".

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