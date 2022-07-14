أربع دول من بينها العراق تستحوذ على نصف صادرات صناعة عمان

شفق نيوز / أعلنت غرفة صناعة عمّان، اليوم الخميس، استحواذ أربع دول بينها العراق على نصف صادراتها خلال النصف الأول من العام الحالي.

وقالت غرفة صناعة عمان في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 وصلت إلى ما قيمته 3.577 مليارات دينار، مقابل 2.227 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2021".

وأضافت الغرفة في تقريرها أن "صناعة عمان تؤدي دوراً محورياً بالميزان التجاري للمملكة حيث تسهم بما نسبته 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، بقيمة تصل الى 5 مليارات دينار سنوياً، فيما يبلغ حجم الاستثمار بالقطاع 15 مليار دينار".

واشار التقرير إلى أن "صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة تصل لأكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة".

ولفتت غرفة صناعة الأردن الى أن "الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، استحوذت على أكثر من نصف صادرات غرفة الصناعة خلال النصف الأول من العام الحالي مسجلة ما قيمته 1.911 مليار دينار"، مبينة ان "صادرات صناعة عمان إلى العراق ارتفعت خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 إلى 291 مليون دينار مقابل 257 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة 13 بالمئة".

وأوضح التقرير أن "صادرات الغرفة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، توزعت على قطاعات الصناعات التعدينية والكيمياوية ومستحضرات التجميل والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، اضافة الى صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية والعلاجية واللوازم الطبية والجلدية وغيرها من الصناعات الاخرى".

يذكر أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، تشغّل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.