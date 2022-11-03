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أربع دول عربية تسير على خطى الفيدرالي الأمريكي 

Category: اقتصـاد

Date: 2022-11-03T07:05:09+0000
أربع دول عربية تسير على خطى الفيدرالي الأمريكي 

شفق نيوز/ سارت عدة بنوك عربية على مسار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وقررت رفع أسعار الفائدة على عملاتها الوطنية.

وقرر مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 75 نقطة أساس من 3.15% إلى 3.90%، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وكذلك، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.5 في المئة، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.00 في المئة.

وفي البحرين أيضاً، قال المصرف المركزي أمس الأربعاء إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي على ودائع الأسبوع الواحد بمقدار 75 نقطة أساس إلى 4.75 بالمئة.

ورفع مصرف البحرين المركزي أيضا سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة 75 نقطة أساس إلى 4.5 بالمئة وسعر فائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 5.5 بالمئة وسعر فائدة الإقراض إلى ستة بالمئة.

وأيضا قال مصرف قطر المركزي اليوم الأربعاء إنه سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 -75 نقطة أساس، تماشيا مع أحدث زيادة في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وأضاف المصرف في بيان إنه رفع فائدة الإيداع وإعادة الشراء (الريبو) إلى 4.5 و4.75% على الترتيب، وفائدة الإقراض 50 نقطة أساس إلى 5% بداية من غد الخميس.

وأمس أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي، رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، ليصل من 3.75% إلى 4%.

ويأتي القرار في إطار الجهود المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما، حيث وصل معدل التضخم في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي إلى مستوى 8.2%.

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