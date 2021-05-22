أربع خصائص مهمة للنفط.. تعرف على أهمية خام العراق

شفق نيوز / يعد النفط بمثابة مورد طبيعي يُستخرج من الأرض ويأخذ شكل خامات عديدة ومتنوعة، ولها معايير جودة تجعل خامات منها أعلى سعرا من غيرها.

ويجري قياس جودة أي خام نفطي عبر معيارين رئيسيين هما الكثافة ونسبة الكبريت في الخام.

الكثافة ونسبة الكبريت

ووفقا لهذا المعيار، فإن هناك خامات خفيفة وهي عادة الأغلى ثمنا إذا سجل 38 درجة أو أكثر، وأخرى ثقيلة أي عالي اللزوجة إذا سجل 22 درجة أو أقل وهي الأرخص سعرا.

ويجري أيضا تقسيم الخامات النفطية وفق هذا المعيار إلى خامات حلوة، أي منخفضة نسبة الكبريت باحتوائها على كبريت تبلغ نسبته 0.5%، وخامات حامضة أو مرة أي مرتفعة الخام الكبريتي إذا ارتفعت عن النسبة السابقة.

طريقة القياس

تقاس كمية النفط بالبرميل، حيث يعادل البرميل الواحد نحو 42 جالونا أميركيًا أو 159 لترا.

ويتكون النفط من النفط الخام وجميع السوائل النفطية الأخرى والوقود الحيوي، مع العلم أن النفط الخام هو النفط بحالته الطبيعية عندما يستخرج قبل تكريره.

الاحتياطيات النفطية

فنزويلا تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، فيما تحل السعودية في المرتبة الثانية، بحسب تقديرات منظمة أوبك في تقريرها السنوي الأخير.

وتأتي إيران والعراق والكويت والإمارات في المراكز الـ4 تواليا، ثم تحل روسيا في المرتبة السابعة.

وتشغل الولايات المتحدة المركز الثامن حيث الاحتياطيات حتى نهاية عام 2019، تليها ليبيا ونيجيريا في الترتيبين التاسع والعاشر على التوالي.

الدول الأكثر استهلاكا

تعد الولايات المتحدة، أكثر دول العالم استهلاكا للنفط الخام، إذ يبلغ استهلاك الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم 20.51 مليون برميل يوميا.

وتأتي في المرتبة الثانية الصين، إذ تستهلك 13.89 مليون برميل يوميا من الخام، ثم الهند وروسيا في المركزين الثالث والرابع باستهلاك 4.77 و3.88 مليون برميل يوميًا على الترتيب.

وتشغل اليابان الترتيب الخامس باستهلاك 3.79 مليون برميل يوميا، تليها السعودية في المرتبة السادسة، إذ يبلغ استهلاك الرياض 3.08 مليون برميل يوميا.

ومن ثم تأتي البرازيل باستهلاك يبلغ 3.06 مليون برميل يوميا، وكوريا الجنوبية 2.57 مليون برميل يوميا وكندا باستهلاك 2.53 مليون برميل يوميا وألمانيا باستهلاك يبلغ 2.33 مليون برميل يوميا.

وتشكل هذه الدول الـ10 ما يقرب من 60% من إجمالي استهلاك النفط الخام حول العالم.