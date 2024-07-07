أربعة مليارات دولار خلال شهر.. البنك المركزي يكشف حجم مبيعاته من العملة الصعبة

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، يوم الأحد، من مزاد العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال شهر حزيران أكثر من 4 مليار دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال شهر حزيران في الأيام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 4 مليارات و438 مليوناً و744 الفاً و273 دولاراً، بمعدل يومي بلغ 295 مليوناً و916 الفاً و284 دولاراً.

وأضاف أن مبيعات الحوالات الخارجية بلغت خلال الشهر الماضي بلغت 4 مليارات و50 مليوناً و289 ألفاً و273 دولاراً بنسبة ارتفاع بلغت 90% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 388 مليوناً، و455 ألف دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن "هذه المبيعات توزعت ما بين حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، وما بين البيع النقدي للمصارف فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات إلى الخارج وسعر البيع النقدي 1305 دنانير لكل دولار.