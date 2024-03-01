أربعة بنوك تستحوذ على أكثر من 50% من حجم القطاع المصرفي بالعراق

شفق نيوز/ قالت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، يوم الجمعة، إن هناك أربعة بنوك في القطاع الخاص استحوذت على أكثر من 50% من حجم القطاع المصرفي العراقي.

ووفقا لتقرير صادر عن المؤسسة، فإن البنوك الأربعة هي: مصرف التنمية الدولي، المصرف الأهلي العراقي، ومصرف بغداد، ومصرف الجنوب الاسلامي، تليها بنوك: المصرف العراقي الإسلامي، ومصرف الاستثمار، ومصرف الإقليم التجاري، ومصرف المنصور، مصرف جيهان

وأشار التقرير الى أن المصارف اعلاه حققت نموا خلال العام 2023 لتبلغ قيمة موجوداتها لسنة واحدة قرابة 17 ترليون دينار عراقي بعد أن كانت في 2022 بحدود 11.5 ترليون دينار عراقي.

وأوضحت المؤسسة، أن هذا الارتفاع جاء نتيجة ارتفاع الودائع لدى هذه البنوك وارتفاع الاعتماد على القطاع المصرفي وخصوصا في مجال التعاملات الخارجية.

وتابع التقرير، أنه من المتوقع ان ترتفع حجم الموجودات لهذه البنوك خلال السنوات الخمس لتبلغ أكثر من 40 ترليون دينار عراقي مع ارتفاع زيادة الاعتماد على القطاع المصرفي الخاص على حساب القطاع المصرفي العام.

ونشرت المؤسسة في تقريرها رسما بيانيا موجودات المصارف العراقية الخاصة المتصدرة خلال 5 سنوات كما هو مرفق أدناه: