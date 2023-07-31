أرباح Ooredoo ترتفع إلى 228 مليون دولار بفعل نمو الإيرادات في العراق

شفق نيوز/ ارتفعت الأرباح المعدلة لمجموعة Ooredoo المشغلة لـ"آسياسيل" بنسبة 26% في الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 831 مليون ريال قطري (228 مليون دولار أميركي) مقابل 661 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي بفعل النمو القوي في العراق.

شركة الاتصالات قالت في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن "إيرادات فترة الربع الثاني من العام ارتفعت بنسبة 4% لتصل إلى 5.77 مليار ريال قطري"، مبينة ان "النمو القوي للإيرادات في العراق والجزائر والكويت والمالديف وراء هذه الأرباح".

واضافت لقد "سجلت آسياسيل إيرادات في العراق قوية جداً خلال النصف الأول من عام 2023 بزيادة 16% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2,204 مليون ر.ق، حيث يعود الفضل في هذا النمو إلى الزيادة في إيرادات البيانات".

واشارات الى انه " شهدت الشركة زيادة في الإيرادات والأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق بفضل النمو الأساسي القوي، وعلى الرغم من ارتفاع تكاليف الخطوط المؤجرة والطاقة إلا أن عمليات الشركة حققت هامشاً قوياً للأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغ 46% خلال النصف الأول".

وبينت ان "قاعدة عملاء آسياسيل شهدت خلال النصف الأول من عام 2023 زيادة ملحوظة بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 17.1 مليون عميل".