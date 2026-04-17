أرباح "نتفليكس" تقفز 83‎% خلال أشهر

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت شركة "نتفليكس" الأميركية لخدمة البث المباشر، ارتفاع أرباحها في الربع الأول مدعومة بنمو الإيرادات.

وبحسب الشركة، فقد بلغ صافي أرباح الربع الأول 5.28 مليار دولار، أو 1.23 دولار للسهم الواحد بزيادة نسبتها 83‎%‎، مقارنة بـ 2.89 مليار دولار، أو 0.66 دولار للسهم الواحد، في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكان الدافع وراء الأرباح هو دخل تشغيلي أعلى من المتوقع ورسوم إنهاء بقيمة 2.8 مليار دولار تتعلق بصفقة وارنر براذرز، والتي تم إدراجها ضمن "الفائدة والدخل الآخر".

ونمت إيرادات الربع الأول بنسبة 16 ‎%‎ على أساس سنوي لتصل إلى 12.25 مليار دولار من 10.54 مليار دولار في العام الماضي، وفقاً للشركة.

وكان ارتفاع الإيرادات مدفوعا بشكل أساسي بزيادة عدد العضويات، وارتفاع الأسعار ، وزيادة إيرادات الإعلانات.

وقالت الشركة للمساهمين "لا يزال قطاع الترفيه ديناميكيا وتنافسيا بشكل استثنائي"، مبينة: "نحن في وضع قوي ونعمل بجد لتعزيز ميزاتنا. وعلى مر السنين تعلمنا أن أفضل شيء يمكننا القيام به هو الحفاظ على التركيز والتحسن بشكل أسرع من المنافسة".

وتتوقع نتفليكس إيرادات لعام 2026 تتراوح بين 50.7 مليار دولار و51.7 مليار دولار، وهو ما يمثل نموا بنسبة 12 ‎%‎ إلى 14 ‎%‎، مدفوعا بالنمو المستمر في العضويات، والتسعير والمضاعفة التقريبية المتوقعة لإيرادات الإعلانات.

وبالنسبة للربع الثاني، تتوقع الشركة نمو الإيرادات بنسبة 13 بالمئة.