أرباح تاريخية لشركات النفط الأميركية بفعل حرب الشرق الأوسط

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت شركة "إكسون موبيل" الأميركية العملاقة للنفط، يوم الجمعة، عن ارتفاع كبير في الأرباح في الربع الثاني، بينما من المنتظر أن تعلن "شيفرون" أيضاً عن أرباح قياسية، مدعومة بارتفاع أسعار المحروقات جراء الحرب في الشرق الأوسط.

وذكرت "إكسون موبيل" أن إيراداتها ارتفعت إلى 116,08 مليار دولار بين نيسان/ أبريل وحزيران/ يونيو، مقارنة بـ81،51 ملياراً في العام السابق (بزيادة قدرها 42,41%)، وتضاعف صافي أرباحها إلى 14,52 مليار دولار، مقارنة بـ7,08 مليارات في العام السابق (زيادة 105,08%).

ويتزامن ذلك مع إعلانات مماثلة صادرة عن شركات نفط عملاقة أوروبية، مثل شركة "شل" البريطانية التي أعلنت أمس الخميس عن زيادة صافي أرباحها ثلاثة أضعاف، بينما ازدادت أرباح شركة "إيني" الإيطالية خمس مرات، وتضاعفت أرباح شركة "توتال إينرجي" الفرنسية.

وبحسب توقعات فاكتست (Factset)، من المتوقع أن تعلن شركة "شيفرون" عن زيادة رأس مالها أربع مرات.

وأدت الحرب التي اندلعت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في نهاية شباط/ فبراير الماضي، إلى اضطرابات في الاقتصادي العالمي، مع رد طهران بتنفيذ ضربات على دول خليجية وإغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالي 20% من الإنتاج العالمي للمحروقات.