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أرامكو تقفز لأعلى سعر في التاريخ مع اشتعال النفط

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-02T08:52:09+0000
أرامكو تقفز لأعلى سعر في التاريخ مع اشتعال النفط

شفق نيوز/ اتسعت مكاسب أكبر شركة للنفط في العالم بقوة لتقفز أسهم شركة أرامكو إلى أعلى سعر جديد على الإطلاق منذ الإدراج في سوق تداول السعودي.

وجاءت ارتفاعات أسهم عملاق النفط السعودي تزامنا والارتفاعات القياسية لأسعار النفط في السوق العالمي والتي بلغت أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 8 سنوات.

ودفعت التوترات الجيوسياسة والحرب في أوروبا النفط إلى تسجيل ارتفاعات كبيرة خلال الأيام الماضية وسط توقعات بأن يتجه النفط إلى مستويات ما بين الـ120 دولاراً إلى 150 دولاراً.

وارتفعت أسهم أرامكو إلى اعلى مستوى على الإطلاق حيث لامست مستويات الـ43 ريال للسهم بارتفاع تقترب نسبته من 4% ليرتفع السهم بأكثر من 25 % منذ الإدراج.

جاءت ارتفاعات أسهم أرامكو خلال تلك اللحظات من تعاملات اليوم الأربعاء وسط تداولات مرتفعة للغاية تجاوزت المليار ريال بعد التعامل على ما يقرب من 24.3 مليون سهم عبر تنفيذ 17.4 ألف صفقة.

وعززت أرامكو السعودية (SE:2222) من احتلالها للمرتبة الثانية بين أكبر شركات العالم من حيث القيمة السوقية حيث تأتي بعد أبل (NASDAQ:AAPL) التي تبلغ قيمتها 2.66 تريليون دولار، وتسبق مايكروسوفت (NASDAQ:MSFT) التي تبلغ قيمتها 2.21 تريليون دولار.

وتبلغ القيمة السوقية الحالية لعملاق النفط السعودي أرامكو حوالي 2.9 تريليون دولار دولار ما يعادل 8.6 تريليون ريال.

وارتفع الخام الأمريكي نايمكس خلال تعاملات اليوم الأربعاء في حدود 8% وصولا إلى مستويات قرب 112 دولار للبرميل بمكاسب بلغت حوالي 8 دولارات في البرميل.

بينما زاد خام برنت القياسي العالمي بأكثر من 8 دولارات مرتفعا خلال تعاملات اليوم في حدود 7.5% ليقفز سعر البرميل إلى مستويات قرب 113 دولار للبرميل.

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