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"أرامكو" تعتزم إبرام صفقة جديدة تصل إلى 25 مليار دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-16T08:49:30+0000
"أرامكو" تعتزم إبرام صفقة جديدة تصل إلى 25 مليار دولار

شفق نيوز / كشفت تقارير صحفية عالمية، يوم الاثنين، عن محادثات متقدمة لشركة "أرامكو" السعودية، بشأن إجراء صفقة تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار أمريكي مع شركة "ريلاينس إنداستريز" الهندية.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، تعتزم أرامكو، الاستحواذ على نسبة 20% من أنشطة تكرير النفط والكيماويات، التابعة للشركة الهندية، مقابل أسهم في أرامكو تتراوح قيمتها ما بين 20 إلى 25 مليون دولار أمريكي.

ونقلت الوكالة الأمريكية، عن مصادر قالت إنها مطلعة على تفاصيل الصفقة، قولهم إن "التوصل إلى اتفاق قد يتم خلال الأسابيع المقبلة".

وأعلنت "ريلاينس"، بوقت سابق عن بيع حصة 20 في المئة من أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار في 2019 إلى أرامكو، لكن الصفقة توقفت بعد انهيار أسعار الخام والطلب عليه العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

وارتفعت أسهم ريلاينس 2.3 في المئة إلى 2194.15 روبية، بعد الإعلان عن التقارير الخاصة بتلك الصفقة.

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