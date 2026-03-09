أرامكو تخفض إنتاجها 60% في حقلين نفطيين شرقي السعودية

شفق نيوز- واشنطن

أفادت مصادر لوكالة "رويترز"، يوم الاثنين، بأن شركة أرامكو السعودية خفّضت إنتاجها بنحو 60% في حقلين نفطيين في منطقتي القطيف والأحساء شرقي السعودية.

وأوضحت المصادر أن "القرار جاء نتيجة اضطرابات في التصدير بسبب التوترات في الشرق الأوسط، وتأثير الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، ما أدى إلى امتلاء الخزانات النفطية".

وأضافت أن "أرامكو تعمل على تحويل بعض الشحنات إلى ينبع عبر شبكة الأنابيب لتفادي خفض الإنتاج، لكنها اضطرت إلى تقليص الإنتاج مؤقتاً في الحقلين لتجنب امتلاء الخزانات بشكل مفرط".

وأكدت المصادر أن "الوضع ما يزال تحت السيطرة، مع استمرار الإمدادات المحلية دون انقطاع".