رابطة فنادق النجف: العراق مؤهل ليكون رائداً في السياحة.. ولكن

شفق نيوز/ أكدت رابطة فنادق ومطاعم النجف، اليوم الأحد، أن العراق مؤهل ليكون رائدا في السياحة العربية والعالمية، من خلال وضع خطط استراتيجية بمشاركة أصحاب القرار في القطاع السياحي الخاص.

وقال رئيس الرابطة، صائب راضي أبوغنيم، لوكالة شفق نيوز، إن "العراق يمتلك امكانيات سياحية تؤهله بان يكون رائدا في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم، إذ يحتوي على جميع أنواع السياحات".

وأضاف أبوغنيم، "فهناك سياحة دينية منقطعة النظير، للسنة والشيعة والإيزيديين والمسيحيين وغيرهم من الديانات، موزّعة من سهل نينوى إلى الوسط الجنوب".

وتابع، "وهناك السياحة الأثرية، منها آثار بابل وسومر وأكد وأور، التي تعود لحضارات عمرها أكثر من 7 آلاف سنة، فضلا عن السياحة الترفيهية، حيث هناك دجلة والفرات والمناطق الشمالية، بالإضافة إلى السياحة العلاجية".

وأوضح أبوغنيم، "لكن مع الأسف، لا توجد خطط استراتيجية لهذا القطاع، في ظل اعتماد الدولة على الموازنة الريعية، أي على النفط، لذلك لا توجد مقومات للنهوض بالقطاع السياحي رغم توفّر المستلزمات".

وأكد رئيس رابطة فنادق ومطاعم النجف، أن "السياحة نفط دائم، وأن السياحة، صناعة جديدة لا تنضب، وللنهوض بها يجب صناعة سياحة جديدة على أيدي مسؤولين السياحة بالاشتراك مع مسؤولي القطاع السياحي الخاص".

وبيّن، أن "القطاع السياحي الخاص يعلم ماهي مشاكل القطاع والحلول لها، وعلى الرغم من أن أغلب الحلول في يد الدولة، إلا أن القطاع السياحي الخاص استطاع رغم العراقيل الحكومية من بناء 350 فندقا في النجف، ونحو 650 فندق في كربلاء".