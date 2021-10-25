رابطة المصارف الخاصة: البنوك منحت قروضاً بقيمة 747.3 مليار دينار لـ 8612 مشروعا

شفق نيوز/ أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، وصول نسبة تنفيذ المصارف الخاصة لمبادرة البنك المركزي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة نحو 75٪.

وقال المدير التنفيذي للرابطة، علي طارق لوكالة شفق نيوز؛ إن "البنك المركزي العراقي أطلق مبادرة اقراضية بقيمة تريليون دينار لدعم الاقتصاد والمشاريع بمختلف انواعها"، مشيرا إلى أن 44 مصرفا خاصا مشاركا في المبادرة.

وأضاف أن المصارف اقرضت 8612 مشروعا بقيمة 747.3 مليار دينار وساهمت في خلق الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة اضافة الى إقراضها لمئات المواطنين لشراء الوحدات السكنية.

ونوه طارق إلى أن مبادرة البنك المركزي الواحد تريليون دعمت مختلفة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والسكنية وغيرها، وادت إلى المساهمة في تحسين وضع الصناعة المحلية والحصول على حصة سوقية في ظل اكتساح المنتجات المستوردة.

وبين أن المرأة حصلت على نسبة جيدة من القروض في ظل التوجه العام لدى البنك المركزي، لتمكين المرأة العراقية وتحفيزها على الاندماج في سوق العمل وإنشاء أعمال خاصة.

وختم المدير التنفيذي تصريحه بالقول؛ إن "السياسة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي، دعمت الاعمال الصغيرة والمتوسطة، لأنها تشكل نحو 90٪ من إجمالي الشركات في معظم اقتصاديات العالم وتوفر النسبة الأكبر من فرص العمل"، لافتا الى أن "أبواب المصارف مازالت مفتوحة للراغبين للحصول على قروض لدعم مشاريعهم الاقتصادية والتي تبدأ من مليون دينار إلى أكثر من مليار و بفائدة ميسرة جدا".