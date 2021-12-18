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ذي قار.. منظمة بيئية تحذر من كارثة تصيب الاهوار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-18T15:01:06+0000
ذي قار.. منظمة بيئية تحذر من كارثة تصيب الاهوار

شفق نيوز/ حذرت منظمة الجبايش للسياحة والبيئة جنوبي محافظة ذي قار، اليوم السبت، من وقوع كارثة بيئية في اهوار المحافظة.

وأبلغت المنظمة وكالة شفق نيوز، ان "مياه الاهوار جفت بشكل شبه كامل في اهوار ابو زرگ بمحافظة ذي قار و الحويزة التي تقع بين محافظتي ذي قار وميسان، فيما يشهد هور الحمار ارتفاع مستمر وكبير بنسب الملوحة فيه".

وبينت أن "تغذية هذه الاهوار تقع على نهر دجلة"، مؤكدين ان " لا امل بوصول المياه إليها خلال الفترة القريبة، رغم موجة الفيضانات التي حصلت مؤخراً في شمالي البلاد".

واضافت، ان "الكائنات الحية في هذه الاهوار تعرضت للهلاك بشكل كبير، خاصة الثروة السمكية "، داعين الجهات المعنية إلى "التدخل وإنقاذ هذه المناطق من الجفاف".

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