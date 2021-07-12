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ذي قار.. سحب العمل من مشروع "ملياري" واحالته لشركة حكومية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-12T12:17:47+0000
ذي قار.. سحب العمل من مشروع "ملياري" واحالته لشركة حكومية

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، عن الاتفاق مع وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، نازنين محمد وسو، على سحب العمل من الشركة المنفذة لمشروع مجسر تقاطع الاسكان الصناعي وإحالته لإحدى شركات الوزارة لإنجاز ما تبقى منه.

وقال الخفاجي، عقب لقائه الوزيرة في مقر الوزارة، ان "الاجتماع شهد مناقشة ملف المجسر باستفاضة وتم التوصل لحلول عملية، ومنها الاتفاق على سحب العمل من الشركة الحالية، ومباشرة أحد تشكيلات الوزارة عبر شركاتها الحكومية الرصينة بإنجاز ما تبقى منه خلال فترة محددة".

وأضاف "كما تم بحث دور الوزارة في صيانة وتأهيل معامل الأسفلت التابعة لبلديات المحافظة، وكذلك تم مناقشة العديد من الملفات والمعوقات التي تعترض عمل الدوائر البلدية، وقد وعدت الوزيرة بدعمها، عبر تخصيص آليات جديدة وغيرها من الخدمات التي تسهم في تطوير عمل هذه المؤسسات".

وأشار الى ان "الوزيرة وافقت ايضًا على نصب معامل كونكريت لصالح مديريات البلديات لغرض دعم مشاريعها المنفذة في المحافظة".

من جانبه قال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن المشروع المحال إلى وزارة الإعمار، متلكئ منذ 2013، على الرغم من تخصيص ميزانية تقدر ب54 مليار دينار عراقي.

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