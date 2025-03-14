ذي قار تلجأ إلى "خطة طوارئ" لزيادة الإنتاج النفطي

شفق نيوز/ أعلن مدير عام شركة نفط ذي قار، سعيد زغير شلاگة، يوم الجمعة، عن إطلاق خطة طوارئ لمدة 90 يوماً لرفع الإنتاج النفطي في المحافظة، مبيناً أن الخطة تتضمن إدخال خمس آبار جديدة إلى الخدمة لدعم الطاقة الإنتاجية.

وقال شلاگة خلال زيارته لحقل الناصرية النفطي، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الشركة تكثف جهودها الميدانية بالتنسيق مع وزارة النفط لضمان تحقيق الأهداف وفق جدول زمني محكم.

وكشف عن دعم فني وتقني من شركات النفط الوطنية لتعزيز الإنتاج والاستقرار الإمدادي.

وأشار شلاگة إلى "مشاريع كبرى لاستثمار الغاز المصاحب، من بينها تشغيل المرحلة الأولى من مشروع معالجة الغاز في حقل الغراف واستكمال مشروع تجميع وكبس الغاز في حقل الناصرية".

وأكد أن الشركة تعتمد إستراتيجية "الإنتاج أولاً" ومتابعة العمل رقمياً، مع تقديم تقارير دورية لضمان سير المشاريع وفق الخطط الحكومية لتعزيز العوائد النفطية وزيادة الصادرات.