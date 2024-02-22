ذي قار تكشف عن حفر 20 بئراً نفطيةً جديدةً بين حقلي الناصرية وصبة

شفق نيوز/ أعلن مدير عام شركة نفط ذي قار، علي خضير عباس، يوم الخميس، أبرز المشاريع التي نُفذت في حقلي الناصرية وصبة النفطيين.

وقال عباس في بيان اليوم، إن "الشركة جادة في تحقيق نسب عالية في انجاز المشاريع لهذا العام".

وبين أن “هذه المشاريع توزعت بين حقل صبة وحقل الناصرية والمجمع النفطي، كمشروع حفر 20 بئراً جديداً، بالإضافة إلى المشاريع الداعمة لمحافظتي ذي قار والمثنى كمشروع مركز الأورام السرطانية".

وأعلنت هيئة العمليات في شركة نفط ذي قار، يوم الأحد 18 من شهر شباط الجاري، عن إدخال ثلاث آبار نفطية جديدة للعمل في حقل الناصرية النفطي، وذلك بعد إكمال عمليات الربوط ومد الأنابيب اللازمة.