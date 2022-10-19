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ذي قار تطلق "أكبر وأعلى" خطة خدمية منذ عشرين عاماً

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-19T20:33:32+0000
ذي قار تطلق "أكبر وأعلى" خطة خدمية منذ عشرين عاماً

شفق نيوز/ اعلن محافظ ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، عن إطلاق  أكبر خطة خدمية ضمن مشاريع تنمية الاقاليم، عاداً إياها الاكبر في المحافظة منذ العام 2003.  

وقال مكتب المحافظ محمد هادي الغزي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الأخير أعلن عن أكبر خطة للمحافظة ضمن مشاريع تنمية الاقاليم تُعد الأكبر والاعلى في تاريخ المحافظة منذ العام 2003، بقيمة اجمالية بلغت 560 مليار دينار .

وأشار المحافظ، بحسب البيان، إلى أن الإعلان عن المشاريع سيبدأ اعتباراً من يوم غد الخميس، مؤكداً أن تقسيم المشاريع تم بتحديد نسبة ١٠ ٪؜ مشاريع استراتيجية و ٩٠ ٪؜ وفق النسبة السكانية للوحدات الإدارية . 

واضاف السيد المحافظ ان "هذا الاجراء وتقسيم المشاريع يؤكد حرص الادارة المحلية على اتباعه وللعام الثاني على التوالي والذي يهدف لتحقيق العدالة بشكل اكبر ، ما يضمن تنفيذ المشاريع من شمال المحافظة الى جنوبها .

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