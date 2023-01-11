ذي قار تصارح الأهالي بسبب ارتفاع أسعار بيض المائدة

شفق نيوز/ كشفت مديرية زراعة محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، عن اسباب ارتفاع سعر طبقة بيض المائدة في مناطق المحافظة، فيما أكدت ان هذا الامر سببه ارتفاع سعر صرف الدولار.

وذكر مدير الدائرة صالح هادي لوكالة شفق نيوز، ان "اسباب ارتفاع أسعار بيض المائدة في المحافظة يعود لامرين إثنين، الاول قلة الاعلاف، والثاني ارتفاع اسعار الدولار"، لافتا إلى ان "بعض الاعلاف يتم شراؤها بالدولار الامريكي حصراً وهي تتأثر بالارتفاع والانخفاض".

واضاف، ان "بعض التجار في القطاع الخاص قاموا سابقاً بشراء مادة العلف هذه، لكنهم قاموا برفع اسعار بيض المائدة بسبب عدم وجود رقابة اقتصادية على السوق"، مؤكدا ان "الزراعة لا رقابة لها على تلك المؤسسات في القطاع الخاص، الا انها بحكم سلطتها الادارية تدعوهم اسبوعيا لفتح معرض لهم داخل المديرية للبيع باسعار مخفضة".

وتابع هادي، ان ادارته سعت للاستثمار بمجال إنتاج بيض المائدة، لغرض السيطرة على السوق وقامت بعرض أراضي تابعة لها من أجل الاستثمار فيها، لكن لم يتقدم احد لها"، مشيرا إلى ان "بيض المائدة الذي تنتجه المحافظة حاليا يغطي فقط من 50 إلى 55% من حاجتها المحلية، اما البقية فيتم استيراده من خارج المحافظة ".

وشهدت الأسواق المحلية في محافظة ذي قار مساء اليوم ارتفاعا كبيرا بسعر طبقة بيض المائدة، حيث بلغت 8 الاف دينار عراقي في وقت لم تشهد الأسواق هذا الارتفاع بالاسعار.