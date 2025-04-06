ذي قار تستهدف انتاجاً بنحو 70 مقمق من الغاز يومياً من حقولها النفطية

شفق نيوز/ أعلن مدير عام شركة نفط ذي قار ، سعيد زغير شلاگة، يوم الأحد، أن الشركة تهدف الى وصول معدل انتاج الغاز من حقولها النفطية لـ 70 مقمق بحلول نهاية العام الحالي.

جاء ذلك في زيارة ميدانية اجراها إلى حقل الناصرية النفطي، وهي الثالثة من نوعها خلال أقل من شهر ، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمشاريع تطوير الحقل وزيادة الطاقة الإنتاجية ، ولاسيما أعمال ربط الآبار الجديدة بالشبكة الإنتاجية، وفقا لبيان صادر عن شركة نفط ذي قار.

وقال شلاگة إن "رفع معدلات إنتاج الغاز المصاحب يمثل أولوية وطنية في المرحلة الحالية"، مشيراً إلى أن "الخطة المعتمدة تهدف إلى الوصول إلى 67 مليون قدم مكعب قياسي يوميًا بحلول نهاية العام 2025، بالتعاون مع شركة غاز الجنوب وعدد من الشركات الأجنبية المستثمرة".

كما شدّد المدير العام على "ضرورة الإسراع في إنجاز مشاريع البنى التحتية المرتبطة بعمليات الإنتاج “ ، مبينًا أن "الشركة تتطلع إلى تحقيق طفرة إنتاجية واضحة خلال الـ90 يومًا المقبلة ، مع الالتزام الكامل بتوفير مستلزمات السلامة والدعم اللوجستي للملاكات الفنية والهندسية في مواقع العمل".