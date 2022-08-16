ذي قار تتحرك دولياً.. الأهوار تحولت إلى "صحراء" والجاموس غادرنا 

شفق نيوز/ اعلن قائممقام قضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار كفاح الأسدي، اليوم الثلاثاء، عن تحول الاهوار إلى صحراء، مشيرا الى هجرة العشرات من السكان باتجاه مناطق المياه.

وذكر الأسدي لوكالة شفق نيوز، ان "مناطق الاهوار تحولت إلى صحراء بفعل الجفاف الذي ضربها في الفترة الأخيرة، حيث بلغت مناسيب المياه عند عمود الفرات قرابة 75 سم وهو مستوى منخفض جدا للغاية ويسبب خطرا على حياة الإنسان والحيوان، نتيجة ركود المياه وعدم تحركها".

وأكد الأسدي، أن "قرابة 100 عائلة غادرت المدينة مع حيواناتها من الجاموس إلى مناطق الفرات الأوسط بسبب وجود المياه"، مؤكداً أن "الجبايش تعتبر المنطقة الأكبر في العراق لحيوان الجاموس بسبب امتلاكها 35 ألف رأس، لكن بفعل الجفاف تعرض الكثير منه للنفوق، فيما غادر البقية مع مربيهم".

وأضاف، ان "العراق داخلياً لم يلتزم بحصة الاهوار من المياه، فكيف لدول الجوار أن تلتزم بهذا الشيء"، مؤكداً أن "هناك تحركاً دولياً بهذا الملف من الجهات المتضررة لإلزام الجميع بحصة الاهوار المائية ".

وأشار إلى أن "التحرك الدولي سيكون بمعية ممثل الأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت صوب الدول التي لم تلتزم بحصة الاهوار المائية"، مؤكدا "سيتم إشعار العالم بمأساة الاهوار".