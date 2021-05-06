ذي قار بحاجة إلى تريليون دينار لخدمة مناطق التوسع السكاني

شفق نيوز/ أكد النائب الأول لمحافظ ذي قار، محمد هاشم، يوم الخميس، أن المحافظة بحاجة إلى تريليون دينار عراقي لشمول مناطق التوسع السكني بخدمات البنى التحتية.

وقال هاشم لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة وضعت خطة كاملة من كافة الجوانب للنهوض بواقع المدينة القديمة وعدم ترك اي شارع فيها غير معبد"، لافتا إلى أن "مناطق التوسع السكني خارج مركز الناصرية بحاجة إلى تريليون دينار عراقي لغرض شمولها بالبنى التحتية".

وأشار إلى أن "المبالغ التي خصصت لذي قار بلغت تريليون و300 مليار دينار، لكن هذا الرقم ليس للخدمات فقط وإنما يشمل أيضا الميزانية التشغيلية".

وتابع هاشم أن "موازنة ذي قار الحالية تبلغ 306 مليارات دينار للتنمية، و306 مليارات لصندوق اعمار ذي قار".

وأضاف، أن "أموال التنمية خصصت للمشاريع القديمة المستمرة بسبب ديون محافظة ذي قار، بينما أموال الصندوق خصصت للخطط الجديدة، حيث سيتم من خلال أمواله معالجة أمور مهمة كالماء في منطقتي الشموخ والشامية حيث سيتم إنشاء مجمعين للماء بكلفة 5 مليارات دينار".