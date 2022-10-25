ذي قار.. اعتقال ممرض أنهى حياة موظف حكومي بـ"حقنة خاطئة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن قوة امنية اعتقلت "ممرضاً" بتهمة قتل موظف بشركة نفط المحافظة جنوبي مدينة الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "قوة امنية تمكنت من اعتقال (ممرض) في منطقة الاسكان الصناعي جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة، بعد اتهامه بقتل موظف في شركة نفط ذي قار نتيجة إعطائه حقنة بالخطأ"، مبيناً أن "المتهم تم إيقافه على ذمة التحقيق وفق أحكام المادة 411 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، فيما تم الايعاز لدائرة صحة المحافظة بفتح تحقيق إداري بالحادث وتقديمه إلى القضاء بأسرع وقت ممكن ".

من جانب آخر، لقي شاب يبلغ من العمر 16 عاما مصرعه بناحية النصر شمالي محافظة ذي قار، بعدما تعرض لصعقة كهربائية داخل منزله في الناحية المذكورة.